BSV lädt zum Kaiserschießen Großes Jubiläum in Louisendorf – so feiern die Bürgerschützen

Weiter geht es mit dem Königs- und Prinzenschießen am Samstag, 19. August. Denn an diesem Tag wird ein Nachfolger oder Nachfolgerin für die amtierende Schützenkönigin Ramona I. (Beilke) gesucht. Der absolute Höhepunkt im Vereinsleben der Schützenfamilie findet jedoch am Kirmessamstag, 16. September, statt. Denn der Bürgerschützenverein Louisendorf 1923 feiert sein 100-jähriges Bestehen. Und dieses Jubiläum soll im Festzelt am Sportplatz gebührend gefeiert werden. Den Anfang macht um 14.30 Uhr der Festakt, an dem zahlreiche Ehrengäste erwartet werden.