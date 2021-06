Umwelt- und Naturschutz in Bedburg-Hau : Schüler bauen fünf Insektenhotels

Stephan Reinders (v.l.), Nathalie Hoffmann, Felix Witzke, Thomas van Laak, Peter Wolters (hinten) und Lennart Coenen neben einem der Insektenhotels.

Bedburg-Hau Vier der fünf erbauten „Unterkünfte“ werden nun über das Gemeindegebiet von Bedburg-Hau verteilt aufgestellt. Schule und Verwaltung sind froh über die Zusammenarbeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

„Es hat Spaß gemacht, etwas Sinnvolles für die Umwelt zu machen. Und es ist schön, das Gebaute auch später noch zu sehen und zu beobachten, ob es seinen Zweck erfüllt“, sagt Lennart Coenen. Er ist Schüler der Höheren Berufsfachschule Bau- und Holztechnik am Klever Berufskolleg und hat zusammen mit 16 weiteren Klassenkameraden insgesamt fünf geräumige Insektenhotels gebaut.

Vier davon übergaben die Schüler nun Stephan Reinders, der als Bürgermeister von Bedburg-Hau stellvertretend für seine Gemeinde die Werkstücke in Empfang nahm. „Der Schutz bedrohter Tierarten ist ureigenes Interesse des Menschen, besonders wenn man bedenkt, welche gravierenden ökologischen Folgen das Verschwinden der heimischen Insekten haben kann“, sagte er und freute sich über das Geschenk. Über die Standorte in der Gemeinde werde noch entschieden, aber es gebe genügend Orte in der Nähe auch von Blühwiesen, die die Gemeinde bereits vor einigen Jahren angelegt habe.

Wer demnächst also durch Bedburg-Haus sieben Ortsteile radelt oder wandert, wird die Unterkünfte für Wildbienen, Schmetterlinge und Florfliegen kaum übersehen. Sie sind zwei Meter hoch und einen Meter breit, stehen auf stabilen Holzpfeilern und haben einen spitz zulaufenden Giebel, wie eben ein Haus. Auch Biberschindeln zieren das Dach und schützen es vor der Witterung. Unzählige kleine Schlupflöcher aus Schilf, Stroh und Ästen bieten verschiedenen einzeln lebenden Wildbienenarten (Solitärbienen) und Einsiedlerwespenarten die Möglichkeit zu nisten und/oder zu überwintern. Der Unterschlupf für Florfliegen ist rot gekennzeichnet, hinter den Spalten im Holz befindet sich Stroh. Ganz ähnlich sind auch die „Zimmer“ für Schmetterlinge gestaltet.

Das Unterrichtsprojekt fand statt unter der Leitung von Thomas van Laak, der Werkstattlehrer im Fachbereich Holztechnik ist. „Wir wollten etwas für den Umweltschutz und die Artenvielfalt tun. Das sind Themen, die die Schüler interessieren“, berichtet er. Es wurde fächerübergreifend gearbeitet und zunächst recherchiert, welche Insektenarten in der Region besonders schutzbedürftig sind. „Planung, technische Zeichnung und Konstruktion, Stückliste erstellen und Ausführung – die Schüler haben alles selbst gemacht“, so van Laak. Die Arbeit habe viel Spaß gemacht, besonders in der Gruppe, sagt Schülerin Nathalie Hoffmann. Sie und ihre Mitschülerin Tamara Kardel möchten demnächst den Beruf der Technischen Zeichnerin erlernen. „Dafür war das eine tolle praktische Übung“, sind sich beide sicher.