Berufsinfo-Tag : Schüler treffen Unternehmer

Kleve Zehn Firmen aus der Region stellten sich bei der Volksbank Kleverland vor. Rund 160 Schüler stellten viele Fragen rund um die Ausbildung und den Berufsalltag. Altbürgermeister Theo Brauer übernahm die Begrüßung.

. Wenn die Schule geschafft ist – wie geht es dann weiter? Für Schulabgänger bieten sich viele Richtungen an dieser ersten großen Gabelung. Damit sie möglichst gut informiert und praxisnah entscheiden können, organisiert die Volksbank Kleverland seit einigen Jahren den Tag „Schüler treffen Unternehmer“.

Das läuft so ab, dass Vertreter verschiedener Firmen und Schüler, die in ein oder zwei Jahren ihren Schulabschluss machen werden, im Gebäude der Bank zusammenkommen. Die Unternehmen stellen sich vor, erläutern ihre Ausbildungsmöglichkeiten, Schüler hören zu und stellen – im Idealfall - viele Fragen. Aktuell waren Schüler des Kalkarer Jan-Joest-Gymnasiums und der Höheren Handelsschule Wirtschaft und Verwaltung des Berufskollegs Kleve (BKK) dabei sowie zehn Unternehmen.

Zur Vorbereitung hatte Alfi Niklas, bei der Volksbank tätig im Bereich für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, bereits die Schulen besucht und die Schüler gebeten, sich zwei Unternehmen auszusuchen, deren Vortrag sie besuchen. Theo Brauer, Altbürgermeister von Kleve und Marketing-Berater der Volksbank, begrüßte die 160 Schüler mit den Worten: „Drei Mal im Jahr machen wir dieses Treffen, das dabei helfen soll, eure Lebensplanung in beruflicher Hinsicht zu sortieren. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt, und es ist gut, wenn man weiß, was das ist.“ Und weil Freitag war, erwähnte er noch, er hoffe dass die Schüler den Tag nutzen für „Friday for Future“.