Schüler ließen Sonde steigen Hier fliegt ein Ballon aus Kleve durch die Stratosphäre

Rund 35.000 Meter hoch ist die selbst gebaute Sonde der Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums am Montag, 24. Juni, gestiegen. Kostenpflichtiger Inhalt Wir berichteten über den erfolgreichen Start – jetzt meldet Lehrer Steffen Kluge: In der Stratosphäre sei der Wetterballon wie geplant geplatzt. Die Sonde konnte unversehrt beim niederländischen Tilburg eingesammelt werden. „Wir haben etwas Schwein gehabt“, sagt Kluge. Denn wie das Video der angebrachten Kamera zeigt, ist die Sonde mit Fallschirm unmittelbar in der Nähe von Wasser, Windräder und Hochspannungsleitungen gelandet – alles gefährliche Hindernisse, die die Konstruktion der Schüler aber glücklicherweise verfehlt habe.