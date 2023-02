Alle weiterführenden Schulen in Kleve Schüler präsentieren „Schule Kunst Museum“ im Kurhaus

„Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet das große Bildungsprojekt erstmals wieder statt“, freut sich Museumsdirektor Prof. Harald Kunde. Von Samstag, 25. Februar bis einschließlich Sonntag, 5. März 2023. Es ist täglich außer Montag geöffnet und nicht nur der Eintritt ist frei, sondern auch die Teilnahme an allen Zusatz-Veranstaltungen, so der Museumsdirektor. Und davon hat das Museum zusammen mit den Schulen einige organisiert: eine öffentliche Führung von den Schülern ist am Samstagnachmittag, 25. Februar, von 15.30 bis 16.30 Uhr, bei der die Schüler ihre eigenen Werke vorstellen. Am Sonntag, 26. Februar, folgt die Festveranstaltung „mittendrin“, von 11.30 bis 12.30 Uhr. „Mittendrin“ ist sozusagen die feierliche „Eröffnung“ des Ganzen - darin eingebettet sind Aufführungen und Performances der Schüler, die Reden von Bürgermeister Wolfgang Gebing und von Museumsdirektor Harald Kunde. Zudem gibt es auch eine Führung für Freundeskreis-Mitglieder und Gäste, die Valentina Vlašić und Kurhaus-Forschungsvolontärin Annemarie Gareis am Mittwoch, 1. März, von 14 Uhr bis 15 Uhr bieten.