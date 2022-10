Aktion für den guten Zweck : Schüler in Nütterden laufen für Anatuya

In Nütterden wird wieder für den guten Zweck gelaufen. Foto: picture alliance / dpa-tmn/Christin Klose

Kranenburg-Nütterden Mit dem Sponsorenlauf soll Kindern in Argentinien eine warme Mahlzeit ermöglicht werden. Wie die Aktion geplant ist und wie sich Helfer beteiligen können.

Seit vielen Jahren unterstützt die St.-Georg-Grundschule Nütterden zwei Partnerschulen in Anatuya/Argentinien jährlich mit einer Spende, um die Kinder dort mit einer warmen Mahlzeit am Tag versorgen zu können. Dieses Jahr wird deshalb wieder ein sogenannter Sponsorenlauf stattfinden. „So werden Bewegung und soziales Engagement miteinander verbunden, und unsere Schüler und Schülerinnen können sich als eine Schulgemeinschaft erfahren, die sich für einen guten Zweck engagiert“, schreibt die Schulleiterin Verena Nakath an die Eltern.

Beim Besuch des Bischofs von Anatuya im September wurde den Schulkindern die Situation der Kinder in Argentinien deutlich gemacht und auch erklärt, wie die von ihnen erlaufene Spende eingesetzt wird. Die Durchführung des Sponsorenlaufs ist so geplant, dass die Kinder auf Sponsorensuche in der Familie, Verwandtschaft, Bekanntschaft und in der Nachbarschaft gehen. Jeder Sponsor trägt sich mit Namen in eine Tabelle ein. Ferner setzt jeder einen Spendenbetrag ein, den man bereit ist, pro gelaufener halber Sportplatz-Runde (200 Meter) zu zahlen und bestätigt seine Spendenabsicht mit der Unterschrift. Die Höhe des Geldbetrages kann jeder selbst festlegen. Die Kinder der Klassen laufen in Jahrgängen getrennt innerhalb von etwa 20 Minuten auf dem Sportplatz so viele Runden, wie sie können.