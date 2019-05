Zu Besuch bei der RP Kleve : Grundschüler lernen die Redaktion kennen

RP-Redakteur Marc Cattelaens erklärt den Schülern, wie er für Artikel recherchiert. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve (cat) Das war ein spannender Vormittag für die Viertklässler der Geschwister-Devries-Grundschule aus Uedem. Bei einem Besuch in Kleve lernten sie den Arbeitsalltag in unserer Lokalredaktion kennen. Die Schüler verfolgten am Newsdesk, wie eine Zeitungsseite entsteht und ließen sich von den Redakteuren erklären, wie sie an die Infos für ihre Artikel kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Außerdem erhielten sie ein paar Tipps, wie man spannende Texte schreibt. Anschließend durften sie alles das erfragen, was sie zum Thema Zeitung und Medien wissen wollten. Und sie äußerten einige Wünsche dazu, worüber sie gerne mehr lesen würden. Die Vorschläge reichten von Witzen über ausgefallene Sportarten bis hin zu (kein Witz) tiefgreifenden politischen Analysen, etwa zum Thema Brexit oder die Urheberrechtsreform der EU.

RP-Foto: Markus van Offern

(cat)