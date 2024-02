Angriff am Klever Bahnhof Mit Schraubendreher in den Hals gestochen – Jugendstrafe verhängt

Die Auseinandersetzung hätte übel enden können: Nach einem verbalen Streit am Klever Bahnhof am 3. August 2023 kehrte einer der Beteiligten mit einem Schraubendreher in der Hand zurück und stach in den Hals seines Gegenübers. Der Geschädigte – ein 41-jähriger Klever – erlitt eine zwei Zentimeter lange Schnittwunde am Hals, wurde aber zum Glück nicht schwerwiegender verletzt. Kurz darauf wurde ein tatverdächtiger 20-Jähriger aus Kalkar in der Nähe des Bahnhofs festgenommen.