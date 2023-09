Innerhalb von fünf Tagen Schon wieder Einbruch in eine Kranenburger Gaststätte

Am Sonntag zwischen 3.30 Uhr und 8.50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Nimweger Straße in Kranenburg ein, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Im Thekenbereich suchten sie nach Beute und entwendeten zwei Kassetten mit Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Es ist der zweite Einbruch in eine Kranenburger Gaststätte innerhalb von fünf Tagen: Am vorigen Mittwoch waren unbekannte Täter in eine Gaststätte auf der Großen Straße eingedrungen und hatten die Restaurantkasse gestohlen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.