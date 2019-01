Experiment fehlgeschlagen: Grüne wollen Cents abschaffen - in Kleve scheiterte der Plan schon krachend

Kleve Die Grünen wollen die Ein- und Zwei-Cent-Münzen bundesweit abschaffen. Das wollte die Stadt Kleve 2016 auch - aber das Experiment scheiterte schnell.

Die Idee der Grünen, bundesweit künftig keine Ein- und Zwei-Cent-Münzen mehr im Handel zu benutzen, ist fast so alt wie die Münzen selbst. Mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen hatten ähnliche Vorhaben, die allesamt in die Hose gingen. Zuletzt tat sich mit dieser Idee die Händlervereinigung Klever Citynetzwerk (KCN) hervor, die am 1. Februar 2016, begleitet von medialem Getöse, bekannt gab, die „kleinen“ Münzen in der Kreisstadt abschaffen zu wollen.