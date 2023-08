Perfide Betrugsmasche Schockanruf: Frau übergibt Schmuck an Betrüger

Die Polizei rät: „Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld, Gold oder Schmuck bittet. Legen Sie den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld fordert! Auch wenn man Ihnen sagt, dass sie nicht auflegen sollen! Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die Verwandten an! Übergeben Sie niemals Geld, Gold, Schmuck oder Bankkarten an unbekannte Personen. Wenn ein Anruf verdächtig vorkommt, sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 anrufen und Verwandte oder Vertrauenspersonen. Spenden Sie nur an zertifizierte Organisationen und nicht an private Kontonummern. Klären Sie ältere Verwandte, Freunde und Nachbarn über diese Betrugsmaschen auf. Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind.“