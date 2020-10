Kirchenkunst : Georgsaltar zurück in St. Nicolai

Kalkar Mehrere Kunstwerke aus St. Nicolai Kalkar wurden den Sommer über im Kölner Museum Schnütgen ausgestellt. Jetzt sind sie heimgekehrt.

Den Sommer über fehlte er sichtlich in St. Nicolai Kalkar, sein Platz blieb frei, denn es waren nur einige Monate, bis der prächtige Georgsaltar wieder an seine angestammte Stelle kam. Alois van Doornick, der Pfarrer von Heilig Geist Kalkar, ist froh, ihn wieder bei sich zu haben, zumal die Kirche ja nun auch ihre letzten noch fehlenden Fenster bekommen hat und wieder in voller Pracht erstrahlt. Der Altar, geschaffen um 1485 von Meister Arnt, war in Köln restauriert worden und danach das Schmuckstück in einer Ausstellung des Museum Schnütgen. Die ist inzwischen beendet, das mittelalterliche Schnitzkunstwerk konnte heimkehren.