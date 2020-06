Kellen : Schnitzeljagd quer durch Kellen auf der Suche nach Gott

Kleve-Kellen Ein Gottesdienst am nächsten Sonntag 14. Juni, von 17.30 bis 19.30 Uhr, mit verschiedenen Stationen zwischen der alten und der neuen Pfarrkirche soll Glaubensimpulse geben .„Schnitzeljagd ,Gott‘“ haben die Organisatoren den ungewöhnlichen Gottesdienst genannt.

(pbm/cb) Den Gottesdienst abzusagen, das kam für das Team von „zurück&vor“ nicht infrage. „Es wird doch gerade schon so viel abgesagt“, sagt Petra Hahn Heuter bedauernd – und auch der von den Laien aus Kellen organisierte Gottesdienst musste seit Beginn des Jahres bereits zwei Mal ausfallen. Einmal dem Wetter, einmal der Corona-Pandemie geschuldet. Doch nun geht es weiter, und zwar am Sonntag, 14. Juni, von 17.30 bis 19.30 Uhr.

Markus van Briel gehört zum Planungsteam, er berichtet: „Wir haben uns in der Gruppe beraten, wie wir unseren Gottesdienst feiern können. Da war schnell klar, dass wir nach draußen gehen werden.“ So entstand schließlich die Idee, einen Gottesdienst mit verschiedenen Stationen entlang eines Weges zu feiern.

Innerhalb des zweistündigen Zeitfensters können sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuell auf den Weg machen, alleine oder in kleinen Gruppen. So wird vermieden, dass zu viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind und gegen das Abstandsgebot verstoßen. An allen Stationen sind während der ganzen Zeit die gleichen Glaubensimpulse zu finden.