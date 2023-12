Fotos aus der Stadt Wintereinbruch in Kleve – wie lange bleibt der Schnee liegen?

Am frühen Montagmorgen um 6.55 Uhr verlor der Fahrer eines mit Rüben beladenen Lastwagens in Geldern wegen der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und kam erst auf der Seite liegend im Straßengraben zum Stehen. Es gab unter anderem in Goch und Bedburg-Hau Unfälle, auf der Klever Straße musste ein Auto aus dem Graben gezogen werden.