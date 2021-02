Straßen noch dicht : Busse im Kreis Kleve fallen am Montag komplett aus

Foto: Markus van Offern (mvo) 14 Bilder Rodeln und Straßenräumen - Heftiger Schneefall im Kreis Kleve

Kreis Kleve Eigentlich sollte der öffentliche Nahverkehr schon seit dem Morgen fahren, die Straßen lassen es aber noch nicht zu - immer noch können Depots nicht einmal verlassen werden. Nun ziehen die Unternehmen Konsequenzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Busse von NIAG und LOOK müssen witterungsbedingt immer noch stillstehen. Nach eingehender Lagebeurteilung werde man am Montag keine Fahrten durchführen können. Die Straßen- und Wetterlage am Niederrhein mache eine sichere Fahrt weiterhin unmöglich, heißt es in einer Mitteilung der Unternehmen. Man bedauere diese Entwicklung ausdrücklich und bitte die Fahrgäste für die Lage um Verständnis.

Anders als in den rein städtischen Regionen des Ruhrgebiets verbinden die Linien von NIAG und LOOK vielfach Städte und ländliche Regionen. Viele hiervon seien von den winterlichen Straßenverhältnissen stärker betroffen als zum Beispiel die angrenzenden Städte Duisburg und Krefeld.

Lesen Sie auch Hotspot in NRW : Der Niederrhein versinkt im Schnee

Zuvor war der Dienstbeginn mehrfach verschoben worden. Nachdem es am Sonntag hieß, man werde am Montag um 6.45 Uhr beginnen können, wollte man zuletzt ab den Mittagsstunden vereinzelt Busse auf die Strecke bekommen. An einzelnen Standorten konnten die Fahrzeuge beim angedachten Schichtbeginn am frühen Morgen nicht einmal die Depots verlassen. Nun die folgte die Komplett-Absage.

Eine Entscheidung über den Busbetrieb am Dienstag wird voraussichtlich erst am Dienstagfrüh abschließend fallen, wie es heißt. Die NIAG informiert Fahrgäste über ihre Homepage, ihren Twitter-Kanal und ihre App. Die Busunternehmen bitten ihre Fahrgäste, die Echtzeitdaten in der NIAG-App und auf der NIAG-Homepage www.niag-online.de abzurufen.

(lukra)