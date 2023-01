Von Fantasy-Festival bis Blumenmeer Schlossgärten Arcen starten mit viel Programm ins Jubiläumsjahr

Tag des Hutes Am Muttertag (14. Mai) werden Mütter in den Schlossgärten Arcen besonders verwöhnt. Für die Besucherinnen gibt es an diesem Ehrentag spezielle Aktivitäten, Stände mit Modeartikeln und Hutmodenshows freuen. Dabei werden mehrere Hut-Designer ihre Kollektionen zeigen. Die Besucherinnen werden ebenfalls dazu aufgerufen, den Schlosspark an diesem Tag mit ihrem schönsten Hut zu besuchen.