Museum Schloss Moyland : Das „Unkraut“ der Ilka Sulten

Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau-Moyland Der Natur als Mutter aller Künste widmet Schloss Moyland eine Ausstellung, die vor dem Lockdown großen Zulauf hatte. Jetzt ist die Ausstellung geschlossen, aber Ilka Sultens Eingriff in diese Natur-Ausstellung ist zu sehen.

Das Stück Natur steht wie achtlos am Boden im Innenhof von Schloss Moyland. Als habe der Gärtner es dort vergessen und sich selbst überlassen: ein paar aufgeschossene Gräser, ein knatschgelber Löwenzahn, ein paar welke Blätter. Alles fein säuberlich in eine kleine matte Wanne gestellt. Wie vergessen steht das Stück Natur da. Doch der mitten im November blühende Löwenzahn macht stutzig. Gleich neben der kleinen Wanne mit dem Stück Natur steht das Werkzeug: eine uralte Holzleiter, eine Schuffel und eine Schaufel, deren rotes Blatt fast abgewetzt ist. Die Leiter leitet den Blick nach oben, auf die Fensterbank eines der hohen Schlossfenster: Auch dort wuchert es grün aus dem Ziegelstein. Da hat der Gärtner also nicht nur die kleine Wanne mit dem Grünzeugs vergessen, er vergaß auch noch, das Unkraut oben auf der Fensterbank zu entfernen und das Werkzeug hat er auch gleich stehen gelassen.

Hat er nicht: Denn das Kraut ist eine „Intervention“, ein Eingriff der Klever Künstlerin als Gegenpol zur großen Moyländer Ausstellung, die die Natur als Mutter der Künste thematisiert. Ein Thema, in das Ilka Sulten ein dickes Fragezeichen stellt. Denn der so echt aussehende Löwenzahn ist gar keiner. Sie hat ihn aus Kunststoff gebaut, ebenso das „Unkraut“ auf dem Sims, Teile der anderen Gräser in ihrer Wanne sind wiederum echt, versichert jedenfalls Alexander Grönert, der die Ausstellung kuratiert hat. Sind sie?

Info Park und Museumsshop weiter geöffnet Moyland Das Museum (Ausstellungen im Schlossgebäude) sowie das Café sind bis 30. November geschlossen, der Schlosspark bleibt weiterhin täglich zwischen 11 und 16.30 Uhr zugänglich. Ebenso können der Museumsshop und das Joseph Beuys Archiv – mit den bekannten Sicherheitsmaßnahmen – besucht werden. Die Einrichtung von Ilka Sulten ist im offenen Schlosshof.

Für Dürer war so ein Stück Natur geradezu das Nonplusultra: „Denn wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur, wer sie heraus kann reißen, der hat sie“, sagte der Altmeister des ausgehenden Mittelalters auf dem Schritt in die Renaissance und schuf eines seiner heute bekanntestes Werke: Das große Rasenstück als ein Stück Natur. Fast erscheint Dürers Werk als naturwissenschaftlich fundierte Abbildung: Der Bruch zur Geisteswelt des Mittelalters ist offenbar – es ist der Mensch, der durch den Gebrauch seines Verstandes und seiner eigenen Erkenntnismöglichkeiten, seine Umwelt und sich selbst in ihr neu wahrnimmt. Alles wird neu gesehen, als ob es zuvor noch gar nicht da gewesen wäre.

Und jetzt stellt Ilka Sulten das Ganze im 21. Jahrhundert wieder in Frage. Was ist künstlich, was Natur in einer Zeit, in der Plastik nicht nur die Weltmeere vermüllt? Ihr Stück Natur steht da achtlos am Rande – und schickt sich ebenfalls an, mit dem Denken zu brechen. Dem Denken an Kraut und Un-Kraut, der Natur, auf die man nicht achtet, und die Künstlichkeit, mit der Natur nachgeäfft wird, manchmal zum verwechseln ähnlich. Und dann sind wir beim Löwenzahn: Wieso blüht der Löwenzahn mitten im trüben November? Weil er keine Natur ist, weil er aus Plastik ist, weil da ein Stück Natur steht, das in Teilen gar nicht Natur ist.

Ilka Sulten hat hier im Innenhof eine wunderbare Installation geschaffen, „Denkfabrik - 00100faro7pqr“ heißt sie. Sie ist einerseits so unscheinbar ist, dass der eine oder andere vielleicht vorüberhuscht, aber andererseits ist sie in sich so stimmig mit den alten Gerätschaften, die hier rumstehen, der ollen (eigentlich für einen richtigen Gärtner viel zu kleinen) Blumenwanne und dem dicken Unkrautbüschel auf dem Sims.