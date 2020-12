Händler präsentieren sich : Weihnachtsmarkt in Moyland digital besuchen

Bedburg-Hau Der Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland kann dieses Jahr nicht stattfinden. Damit die Besucher aber nicht ganz auf Kunsthandwerk verzichten müssen, wurde ein digitaler Rundgang eingerichtet. So kann den Beschickern geholfen werden.

Dutzende Beschicker findet man dort mit Beschreibung, alle sind bebildert – viele davon mit den Ständen der vergangenen Jahre. So erkennt man auch das ein oder andere Gesicht wieder. Wem die Kunsthandwerke gefallen, der findet die Kontaktdaten der Anbieter ebenfalls auf der Homepage. In schwierigen Zeiten seien alle Kunsthandwerker froh über Anfragen, wie es vom Organisationsteam heißt. So könnten Besucher des Weihnachtsmarktes auch einen Beitrag dafür leisten, diese Zeit zu überstehen. Ziel ist es, dass die Kunsthandwerker auch und in den kommenden Jahren in Moyland ausstellen können. Veranstalter und Kunsthandwerker jedenfalls freuen sich auf ein Wiedersehen im Jahr 2021.