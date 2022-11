Mehr als 90 Buden So wird der Moyländer Weihnachtsmarkt 2022

„Wir freuen uns schon mächtig darauf“, sagt Simone Kamm. Denn zwar ist der Kunsthandwerkermarkt in Moyland einer der letzten seiner Art im Markt-Zyklus vor Weihnachten, aber er sei etwas Besonderes: „Wir Aussteller kennen uns, die Menschen, die hier hin kommen, wissen unser Kunsthandwerk zu schätzen, keiner geht achtlos vorbei“, sagt Kamm. Und verkauft wird auch: Für Moyland hat die Kunsthandwerkerin, als sie vor vielen Jahren das erste Mal am Schloss ihre Bude eröffnete, ein Weihnachtslicht mit einem Spruch erfunden: Eine kleine lichte Leuchte aus jenem Plusterpapier, aus dem auch der Engel geschaffen wurde, und das die Oberhausenerin aus Spargelschalen schöpft. Sie wollte auch etwas im Angebot haben, das man als kleines Geschenk mitnehmen kann. „Die waren so begehrt, dass ich am ersten Tag schon leergekauft war und spät abends in meiner Werkstatt Nachschub geschaffen habe“, blickt sie zurück.