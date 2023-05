Im Museum Schloss Moyland Performance zur Umweltsünderin Mode

(mgr) An einem vier Meter hohem Dreibein aus Stahl hängt ein großes Knäuel aus Kleidern. Daraus wühlt sich eine Tänzerin hervor, wird eingekleidet. Immer wieder aufs Neue, neckt mit dem Publikum, lässt die Kleider liegen, bekommt wieder neue, die ihr eine schlanke Blonde im schwarzen Outfit anpreist: Eine Corsage (Foto: Becken), ein enges kurzes Kleid in Knallrot. Die Performance zu den Kreis Klever KulTourtagen im voll besetzten Zwirnersaal von Museum Schloss Moyland erzählte auf der einen Seite in einem Film von Kirsten Becken von der Natur, wie sich die Tänzerin einem Baum und seinem Wurzelwerk nähert, sich mit ihm zu verbinden sucht. Auf der anderen Seite zeigt sie die ungeheure Verschwendung von Natur durch die Textilindustrie. Denn „No strings attached“ von Kirsten Becken und Mascha ist als Antwort auf die aktuelle Moyländer Ausstellung Landscapes gedacht und richtet den nüchternen Blick auf menschengemachte Landschaften: Kilometerweite Textildeponien spiegelten eine Modeindustrie, welche über schnelllebigen Konsum und Ausbeutung eine der größten Umweltsünderinnen ist, so Becken. Die Darstellerinnen waren Maria Vogt und Laura van Meurs, die Physical Theatre an der Folkwang studiert hat und vor zwei Jahren ihre Abschluss machte. Ihr Tanz war körperlich, frei, kraftvoll, energetisch aufgeladen, wie sie in jedem neuen Outfit mit dem Publikum kokettierte. „Die Atmosphäre im Raum war aufgeladen. Maria Vogt symbolisiert die Modeindustrie in ganz schwarzer Kleidung, sie zieht Eisenketten an ihren hohen Heels hinterher“, sagt Becken. Eingeladen, die Perfomance für Moyland zu entwickeln, hatte Becken und Vogt Museumsdirektorin Antje-Britt Mählmann.