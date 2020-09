Förderung vom Land : Moylands Park wird umgestaltet

Bedburg-Hau-Moyland Der Park von Schloss Moyland soll im Sinne seiner historischen, ursprünglichen Anlage neu – sowie auch zurück gestaltet werden. Die Landesregierung fördert die Erstellung des Gesamtkonzeptes hierfür mit 62.000 Euro.

Annette Storsberg, Staatssekretärin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft, überreichte den Förderbescheid vor Ort am Rondell des Innenhofs an Julia Niggemann, Verwaltungsdirektorin der Stiftung Schloss Moyland.

„Entlang seiner historischen Strukturen soll der Park künftig ein eigenständiges landschaftliches Kunstwerk darstellen und damit die Attraktivität des Schlossensembles noch weiter steigern“, sagt Storsberg zu den Plänen. Sie sieht in dem Schlosspark „eine ganz besondere Strahlkraft“. Auch Niggemann betont, dass die Anziehungskraft für die Region, aber auch für Gäste, die an den Niederrhein kommen, nicht hoch genug zu bewerten sei. „Die Vermessung des Parks ist bereits erfolgt. Bis Ende des Jahres erarbeitet die Königliche Gartenakademie in Berlin einen Masterplan und im kommenden Frühjahr können die Arbeiten am Park dann voraussichtlich beginnen“, so Julia Niggemann über den zeitlichen Rahmen.