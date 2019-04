Museum Schloss Moyland : Verwaltungsdirektor in Moyland – Kuratorium entscheidet über Nachfolge

Bedburg-Hau-Moyland Wer wird Nachfolger von Johannes Look? Darüber entscheidet das Kuratorim der Stiftung Musem Schloss Moyland in seiner nächsten Sitzung. Sprecher Arnim Brux berichtet auf Nachfrage unserer Redaktion von mehreren Bewerbern.

In seiner nächsten Sitzung kann das Kuratorium der Stiftung Museum Schloss Moyland über die Besetzung der Stelle für den künftigen Verwaltungsdirektor des Museums entscheiden. Das bestätigte der Sprecher der Stiftung, Arnim Brux, im Gespräch mit unserer Redaktion. Brux hat die Sitzung einberufen, die bald terminiert werden soll. Auf dieser Sitzung stellen sich Bewerber vor, die sich für das Amt von Johannes Look, der seit geraumer Zeit aus dem Ruhestand heraus „die Geschäfte“ in Moyland führt, beworben haben und in Frage kommen.

Zum Hintergrund: Johannes Look war bis jetzt so etwas, wie die Konstante in Moyland. Er war schon vor der Eröffnung 1997 vom Kreis Kleve in die Stiftung gewechselt, um die Finanzen des Schlosses im Blick zu haben. Da Moyland als Stiftung ja keine kommunale Verwaltung hat, brauchte es einen Verwaltungsdirektor – und das war Look. Während sein Pendant auf künstlerischer Seite nach den ersten Direktoren aus der Sammlungsfamilie, Hans van der Grinten und Franz-Joseph van der Grinten, viele Gesichter erlebte – am längsten schaffte es Bettina Paust, den Chefposten auf künstlerischer Seite zu bekleiden, blieb es bei Look als Chef der Verwaltung. Wahrscheinlich lag es an den Personalquerelen, mit der das Schloss in jüngster Vergangenheit wieder von sich reden machte, dass die Stelle zweimal ausgeschrieben werden musste.