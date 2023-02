Neue Ausstellungs-Reihe in Schloss Moyland Ein Date in Buchenwald

Unmittelbar neben den Säulen läuft ein Video mit einer Performance: Isaac Chong Wai tastet eine Wand ab. Es sind mehrere Häuser in Berlin Mitte, über die die Hände des 1990 in Hongkong geborenen Künstlers gleiten. Alle Häuser zeigen ihre Wunden: Einschusslöcher aus den letzten Kriegstagen. Tiefere, flachere, runde, ausgefranste vom wegplatzenden Putz. Da wird klar, dass die Formen auf den Stelen keine amorphen Kristalle sondern Glasabgüsse genau dieser von den Geschossen in die Wand geschlagenen Wunden sind. „Wai bringt die Fehlstellen, die die Einschusslöcher hinterlassen haben, als reale Objekte in den Ausstellungsraum“, sagt Antje-Britt Mählmann, Moylands Museumsdirektorin. „Je größer der gläserne Abguss, desto härter traf das Geschoss und grub ein größeres Loch in der Wand“, erklärt Wai und zeigt auf die fragile Konstruktion von Spiegel, Glas und Podest. Unwirklich, wackelig, unsicher wie die Erinnerung an die Vergangenheit, die dort auf das Postament gestellt wurde. „Missing Space“ heißt die Installation im Eckkabinett in der Beuys-Etage. Es geht ums Erinnern, ums Gedenken.