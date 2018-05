Kleve: Schleuse: Haas hofft auf Initiative von Rouenhoff

Kleve Im Rahmen seiner Städte- und Gemeindetour traf sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff zum politischen Austausch mit der Verwaltungsspitze der Stadt Kleve, Politikern sowie Mitarbeitern des Familienzentrums Morgenstern. Im neuen Rathaus wurde Rouenhoff vom Ersten Beigeordneten Willibrord Haas empfangen, der für Bürgermeisterin Sonja Northing einsprang.

Haas, ein Freund der klaren Worte, machte schnell deutlich, an welchen Stellen der Schuh in Kleve drückt: "Der Spoykanal hat für die Entwicklung unserer Schwanenstadt hohe Bedeutung. Der Bund hat jedoch über viele Jahre versäumt, den Spoykanal und die Schleuse zum Altrhein zu sanieren. Das fällt uns jetzt auf die Füße." Mehrere Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Kleve hätten Versuche unternommen, das Thema zu klären - leider ohne Erfolg. Vom CDU-Abgeordneten erhoffe man sich nun eine neue Initiative beim Bundesverkehrsministerium. Haas sprach auch den Bau der B220n an - die Ortsumgehung Kellen. Hier seien zügige Fortschritte wünschenswert. Rouenhoff erklärte, dass nach Angaben des Landesverkehrsministeriums noch in der zweiten Jahreshälfte 2018 der Planfeststellungsbeschluss zu erwarten sei. Auf Zuspruch aus der Stadtverwaltung trifft der Vorstoß von Rouenhoff und dem FDP-Landtagsabgeordneten Stephan Haupt zum zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Kleve-Geldern.