Diskussion um Schleuse Warum der Wassersportclub in Kleve um seine Existenz fürchtet

Kleve · Der Wassersportclub Kleve hat mit einem Brief an Bürgermeister und Stadtverordnete dazu aufgerufen, die Planungen zur Schleuse in Kleve neu zu überdenken. Es sei an der Zeit, „ehrliche Zahlen“ vorzulegen.

18.09.2023, 16:27 Uhr

Das Archivbild zeigt die Schleuse aus der Vogelperspektive. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Maarten Oversteegen

Die Errichtung einer Sportbootschleuse anstelle der Schleuse in Brienen soll von der Klever Stadtverwaltung nicht weiter verfolgt werden – so sieht es eine breite Mehrheit der Politik. Der Grund: Es fehlen die Aussichten auf hohe Fördergelder für das Projekt. Nur die SPD im Rat gibt noch Gegenwind. Am Mittwoch sollen die Planungen im Rat endgültig ad acta gelegt werden. Es sieht danach aus, als bliebe es beim Aus für das Projekt. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde in der vergangenen Woche aber noch nicht abgestimmt, weil die Sozialdemokraten – durchaus überraschend – abermals interne Beratung beantragten.