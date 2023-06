Aktion in Kranenburg Wie Schleiereulen am Niederrhein gerettet werden

Schleiereulen sind mit ihrem weißen Gesichtsschleier und ihrem besonders gestalteten Federkleid einfach von anderen Eulen zu unterscheiden. Sie bevorzugen die Nähe zu menschlichen Siedlungen, einfach haben sie es als Kulturfolger oft aber nicht. Im Zuge vieler Modernisierungsmaßnahmen sank ihre Zahl in den 1970er Jahren auf ein Rekordtief, denn alte Scheunen und offene Dachböden als Brutplätze wurden rar. Nach der Ernennung zum Vogel des Jahres 1977 stiegen die Schutzbemühungen für die Eulen mit dem herzförmigen Schleier rasant an. Heute brüten wieder zwischen 11.000 und 17.000 Paare in Deutschland – eine Entwicklung, die auch von engagierten Einzelpersonen getragen wird.