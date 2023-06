Nach Fund in Kranenburg Diese Schlangen können Ihnen am Niederrhein begegnen

So ist es am Freitagnachmittag zwei Mädchen in Kranenburg ergangen: In einem Gartenhaus am Reichswald entdeckten sie die Schlange und riefen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte vom Löschzug Kranenburg wandten sich wiederum an die Experten vom Terrazoo Rheinberg. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Schlange um eine Ringelnatter – eine heimische Schlange, die ungiftig ist. Das Verhalten der beiden Jugendlichen lobte die Feuerwehr, denn so wurde die Schlange zurück in ihren eigentlichen Lebensraum gebracht.