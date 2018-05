Kranenburg : Schlag von Steins zum Kirmesauftakt

Ein Mann mit Routine: Kranenburgs Bürgermeister Günter Steins bürgt durch das Anschlagen des Fasses für einen gelungenen Start in die Kirmes. Foto: Gemeinde

Kranenburg Weil der Freitag beim Kranenburger Volksfest zuletzt nur wenige Zeltbesucher anzog, lockt Festwirt Ludger Wulle in diesem Jahr mit freiem Eintritt. Über Pfingsten wird vier Tage in der Grenzgemeinde gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

Die Gemeinde Kranenburg lädt zur traditionellen Pfingstkirmes ein: Vom 18. bis 21. Mai findet das Volksfest auf dem Kirmesplatz an der St. Christophorus-Grundschule statt.

Bürgermeister Günter Steins wird die Kirmes am Freitag, 18. Mai, um 19 Uhr, mit dem Fassanstich eröffnen. Zum Auftakt gibt es Freibier vom Fass, Blasmusik vom Musikverein Kranenburg und zusätzlich eine Stunde lang reduzierte Preise für die Fahrgeschäfte. Ab 21 Uhr wird dann mit Diskjockey Jens im Festzelt gefeiert.

Info Programm Die vier Tage Kirmes im Überblick Freitag, 18. Mai, 19 Uhr: Eröffnung und Fassanstich durch Bürgermeister Günter Steins, ab 21 Uhr Eröffnungsabend im Festzelt mit DJ Jens (Eintritt frei) Samstag, 19. Mai: Kirmesbetrieb ab 14 Uhr, Livemusik der Band "Sunset" im Festzelt ab 20 Uhr (fünf Euro Eintritt) Sonntag, 20. Mai, 7 Uhr: Wecken durch Feuerwehr und Musikverein, 8 Uhr Kirmesgottesdienst in der Stifts- und Wallfahrtskirche, 9.30 Uhr Pfingstgottesdienst in der evangelischen Kirche, ab 10 Uhr Kirmesbetrieb, 19 Uhr Festumzug Schützen, ab 20 Uhr Krönungsball im Festzelt (sieben Euro Eintritt) mit Musik von "Sunset", ganztägig Trödelmarkt Montag, 21. Mai: Kirmesbetrieb von 10 bis 15 Uhr, ab 11 Uhr Bayerischer Frühschoppen (freier Eintritt, Ende offen), ganztägig Trödelmarkt

Der Eintritt zur Abendveranstaltung am Freitag wird diesmal kostenlos sein. Festwirt Ludger Wulle entschloss sich dazu, weil der Kirmesfreitag erfahrungsgemäß der am schwächsten besuchte Tag ist. "Wir wollen den Freitag beleben, deswegen wird in diesem Jahr kein Eintritt verlangt", sagt Wulle.

Am Samstag, 19. Mai, beginnt das Treiben auf dem Kirmesplatz um 14 Uhr. Abends wird dann wieder im Festzelt gefeiert, und zwar mit der Band "Sunset" aus Emmerich, die eine Mischung aus Schlagern, Partyhits und Popklassikern verspricht. "Ich habe schon oft mit der Band zusammengearbeitet und immer gute Erfahrungen gemacht", sagt der Festwirt. Der Eintritt kostet am Samstagabend fünf Euro.

zurück

weiter

Früh los geht es am Sonntag, 20. Mai: Um 7 Uhr morgens ziehen Freiwillige Feuerwehr und Musikverein Kranenburg zum Wecken durch die Gemeinde, denn um 8 Uhr steht bereits der Kirmesgottesdienst in der Stifts- und Wallfahrtskirche auf dem Programm. Um 9.30 Uhr ist ein Pfingstgottesdienst in der evangelischen Kirche geplant, bevor um 10 Uhr die Schausteller auf dem Kirmesplatz ihre Arbeit aufnehmen.

Gegen Abend stehen dann die Schützen im Mittelpunkt: Um 18 Uhr treten sie am Vereinslokal "Haus Hünnekes" an, um 19 Uhr setzt sich der Festumzug in Bewegung. Vom Frasselter Weg ziehen die Schützen über die Klever Straße, halten vor dem Rathaus für eine Parade, und marschieren dann weiter über Große Straße, Uitweg und Waschwall zum Festplatz, wo um 20 Uhr der Krönungsball des Schützenvereins Kranenburg-Scheffenthum stattfindet. Dort wird die neue Schützenkönigin Yvonne Peters proklamiert, bevor wiederum die Band "Sunset" für Unterhaltung sorgt. Der Eintritt am Sonntagabend beträgt sieben Euro.

Ihren Ausklang findet die Pfingstkirmes am Montag, 21. Mai. Von 10 bis 15 Uhr öffnen die Schausteller, um 11 Uhr startet der letzte Programmpunkt der diesjährigen Traditionskirmes: Beim Bayerischen Frühschoppen im Festzelt warten Haxen, Leberkäse, Kartoffelpüree und Sauerkraut auf die Besucher, dazu gibt es passende Blasmusik von den "Original Maastaler" aus den Niederlanden - der Eintritt ist frei, das Ende offen.

Am Sonntag und Montag können die Kirmesbesucher zudem auf das eine oder andere Schnäppchen hoffen: Jeweils ganztägig findet ein Trödelmarkt auf dem Kirmesgelände statt.

(RP)