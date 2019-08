Schenkenschanz : Weinfest des Schützenvereins „von Schenk“

Schenkenschanz Der 1. Vorsitzende Georg Böhling proklamierte das neue Prinzenpaar Loreen Peppelenbosch und Tim Brocks. Katharina I. Szawilski und Philip I. wurden zum Königspaar proklamiert.

(RP) Der Schützenverein „von Schenk“ hatte seine Mitglieder zum Schützenfest auf die Insel geladen. Dem scheidenden König Kai Brocks wurde ein stattlicher Schützenzug präsentiert. Der Marine Spielmannszug spielte auf. An der Vogelstange zerlegten die Jungschützen ihren Vogel mit dem Luftgewehr und die Senioren mit dem Kleinkaliber. Es bewarben sich drei Reflektanten um die Königswürde. So konnte der 1. Vorsitzende Georg Böhling das neue Prinzenpaar Loreen Peppelenbosch und Tim Brocks proklamieren. Katharina I. Szawilski und Philip I. wurden zum Königspaar proklamiert.

Auch ein Besuch beim befreundeten Schützenverein „Otto der Schütz“ in Düffelward stand an. Dass das Schützenjahr nicht zu Ende ist, zeigt am Sonntag 18. August, das Weinfest auf der Schanz. Mit dem Planwagen können die Gäste ab Warbeyen, Kellen und Griethausen kommen. Wenn es der Wasserstand im Rhein zulässt, können auch die Radfahrer und Fußgänger in Düffelward mit dem Boot übersetzen.