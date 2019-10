Kleve : Ein Provinzflüchtling lernt Heimat lieben

Der Schauspieler Philip Leenders kehrte für einen Auftritt an den Niederrhein und zum Klever Narrenbrunnen zurück. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der Klever Philip Leenders reist mit der Komödie „Bis zum Horizont, dann links!“ als Schauspieler durch das ganze Land. Niedergelassen hat er sich im Allgäu, nun kehrte er für einen Auftritt an den „exotischen“ Niederrhein zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Philip Leenders wollte weg, möglichst weit, möglichst schnell. „Ich bin hier in Kleve vor die Wand gelaufen. Ich musste fliehen“, sagt der heute 38-Jährige. Der Niederrhein habe sich zu Jugendzeiten nicht wie Heimat angefühlt, zudem bot ihm die Region für seinen Lebenstraum des Schauspiels keine Perspektive. So zog es ihn in die weite Welt: nach Salzburg, Göttngen, Celle und mittlerweile nach Memmingen ins Allgäu. Nun tourt er mit der Münchener Komödie „Bis zum Horizont, dann links“ durch das Land. Zuletzt machte sein achtköpfiges Ensemble in Emmerich Halt – für Leenders, Sohn des Klever Bündnisgrünen-Urgesteins Artur Leenders, eine passende Gelegenheit, die Familie zu besuchen und in Erinnerungen zu schwelgen.

„Der Niederrhein ist sehr exotisch. Die Menschen hier sind auf ihre Weise einfach sehr extrem, und die flache Landschaft sowieso“, sagt Leenders im Gespräch mit unserer Redaktion. In den 90-iger-Jahren legte der Schauspieler eine Schulkarriere voller Brüche hin. Das Johanna-Sebus-Gymnasium musste er ob fehlender Leistungen verlassen, „mit Ach und Krach“ schaffte er seinen Hauptschulabschluss. Schließlich sei das deutsche Schulsystem von starren Autoritäten und Phantasielosigkeit geprägt. Leenders begann eine Ausbildung zum Buchhändler bei der Klever Buchhandlung Hintzen. „Man stellt sich den Beruf ja so vor, dass man sich den ganzen Tag mit hochgeistiger Literatur und Belletristik beschäftigt. Nur hat das mit der Realität wenig zu tun“, sagt Leenders. So plante er um und setzte auf die Karte Schauspiel. Das Problem nur: Fürs Theaterstudium in Deutschland fehlte ihm das Abitur. So schweifte sein Blick nach Österreich. An der Salzburger Schauspielschule war die einzige Zugangsvoraussetzung das „besondere, kreative Talent“. Ein Segen für Leenders, der sich dort vier Jahre lang zum Bühnendarsteller ausbilden ließ.

Info Die Laufbahn von Philip Leenders im Überblick Karriere Nach dem Schauspielstudium folgten Engagements am Schauspielhaus Salzburg, bei den Sommerfestspielen Hall und am Kosmos Theater Wien. Rückkehr 2012 kehrte er nach Deutschland zurück, es folgten Engagements am Jungen Theater Göttingen, am Schlosstheater Celle und an der Niedersächsischen Landesbühne Wilhelmshaven. Zuletzt stand er in Heidelberg auf der Bühne.