Messe in den Schadow Arkaden Wie der Kreis Kleve in Düsseldorf um Besucher geworben hat

Dutzende von Reiseregionen, attraktive Städtereisen und Vermittler von touristischen Angeboten hatten die Besucher an diesem Morgen in die Düsseldorfer Einkaufspassage gelockt. Auch die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und die angeschlossenen Städte und Gemeinden der Region waren dabei. Für sechs Stunden streuten die Touristik-Fachleute in den Shopping-Malls der exklusiven Einkaufsgalerie werbliche Botschaften an alle, die sich Entschleunigung im Fahrradsattel, beim Niederrhein-Wandern oder auf einer Agrobusiness-Tour vorstellen wollten.