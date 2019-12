Preisverleihung : Sankt-Martins-Vereine werden mit Bedburg-Hauer Stele geehrt

Bedburg-Hau Die SPD der Gemeinde verleiht jährlich den Bürgerpreis. Am Samstag ist es in der Antoniterklause wieder soweit. Alle Bürger sind zur Veranstaltung eingeladen.

Ob sie damit gerechnet haben? Die Sankt-Martins-Komitees und Vereine der Gemeinde Bedburg-Hau werden als Anerkennung und Wertschätzung für ihr stetes Engagement mit der Bedburg-Hauer Stele ausgezeichnet. Am kommenden Samstag, 7. Dezember, findet ab 15 Uhr in der Antoniterklause, An der (alten) Kirche in Hau die öffentliche Preisverleihung statt. Dazu sind neben den bisherigen Preisträgern auch alle Bürger der Gemeinde in die Antoniterklause eingeladen.