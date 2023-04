Sanierung von Heizungen im Kreis Kleve „Da herrscht blanke Angst“

Die Bundesregierung plant, dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Dann sollen etwa Wärmepumpen, Solarthermieanlagen oder Hybridsysteme aus Wärmepumpe und Gasheizung eingebaut werden. In Teilen der Bevölkerung sorgen die Pläne – oder was davon schon bekannt ist – für große Verunsicherung. Das schildern auch Vertreter der Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Kleve. „Wir führen tägliche Gespräche mit unseren Kunden. Manchmal herrscht da blanke Angst“, sagt Heinz Goumans, stellvertretender Obermeister der Innung aus Straelen. Mehrere Dutzende Anrufer in der Sache haben die Betriebe teilweise – und das täglich. „Es ist gut, dass sich die Menschen bei uns melden. Viele vermeintliche Experten reden derzeit mit. Aber nur wenige haben die praktische Erfahrung wie wir. Wir kennen die Keller und Heizungen, den Sanierungszustand der Häuser, die Familien und finanziellen Sorgen“, sagt Goumans. Aber die Verunsicherung, die sei deutlich zu spüren.