Strecke wird gesperrt Sanierung der Reeser Straße in Kalkar beginnt

Der Kreis Kleve beginnt voraussichtlich am Montag, 13. Mai, mit der grundhaften Sanierung der Fahrbahn der Reeser Straße (K45) in Kalkar. Die Arbeiten finden in vier Abschnitten zwischen den Ortslagen Appeldorn und Niedermörmter statt. „Im Rahmen der Förderung der Nahmobilität gibt es zudem einen Lückenschluss im Radwegenetz“, wie der Kreis Kleve erklärt. Dazu wird ein neuer Radweg mit einer Länge von 3,6 Kilometern gebaut. Im Anschluss wird die Fahrbahn der Straße grundhaft saniert. Diese Baustelle ist insgesamt 3,2 Kilometer lang.