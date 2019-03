Saisoneröffnung in Kleve : Grenzland-Draisine fährt ab April wieder

Am 1. April 2019 ist Saisoneröffnung für die Grenzland-Draisine. Es ist ihre mittlerweile zwölfte Saison. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve/Kranenburg/Groesbeek Es geht wieder los: Von Montag, 1. April, an fährt die Grenzland-Draisine wieder über das Bahngleis zwischen den Städten und Gemeinden Kleve, Kranenburg, Groesbeck. 2019 gibt es attraktive Angebote. Erstmals haben auch Rollstuhlfahrer die Möglichkeit, an dem beliebten Angebot in der Region teilzunehmen.

Die Sommersaison wird eröffnet: Von Montag, 1. April, an fährt die Grenzland-Draisine wieder über das Bahngleis zwischen Kleve, Kranenburg und Groesbeek in den Niederlanden. Darauf macht die Wirtschaft & Tourismus GmbH der Stadt Kleve jetzt aufmerksam.

Nach ihren Angaben werden 2019 „attraktive Tagespauschalen für Gruppen angeboten, bei denen die Draisinenfahrt zum Beispiel mit einer Stadtführung, Fahrten mit dem Geccomobil oder dem Grillboot sowie Mittagessen oder Kaffee und Kuchen kombiniert werden kann“. Darüber hinaus gibt es Kombinationsmöglichkeiten mit der „Dorpsbrouwerij d‘n Drul“ in Groesbeek. Neu sind auch die drei Fahrraddraisinen, die in der Winterpause so umgerüstet wurden, dass auf ihnen nun auch ein Rollstuhlfahrer Platz findet.

Die Grenzland-Draisine gibt es übrigens seit 2008. Das Angebot zählt zu den touristischen Höhepunkten der Region.