Flüchtiger Fahrer gesucht Sachschaden nach Chaosfahrt in Kalkar

Auf einer Chaosfahrt in Kalkar hat ein Unbekannter in der Nacht zu Samstag Schaden angerichtet. Zwischen 2.45 Uhr und 3.15 Uhr beschädigte der Autofahrer an der Kesselstraße eine abgestellte graue Mercedes E-Klasse, ein Verkehrsschild und die Fassade eines Wohnhauses. Die Polizei sicherte Lackspuren.