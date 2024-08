Bundeswehr in Kalkar und Uedem „Wir haben einen Wachschutz, Diensthunde, Patrouillen“

Mögliche Sabotageakte an Bundeswehr- und NATO-Standorten in Köln-Wahn und Geilenkirchen haben auch am Doppelstandort Kalkar-Uedem Besorgnis ausgelöst. Es steht im Verdacht, dass eine Trinkwasseranlage manipuliert wurde, vorsichtshalber wurde die Trinkwasserversorgung auf dem Kasernengelände in Köln-Wahn unterbrochen. Sie ist unabhängig vom zivilen Netz: Militärische und zivile Sicherheitsbehörden ermitteln. Die Ergebnisse sind auch für Kalkar von großem Interesse.