Gastiert in Kleve Sabeth-Pérez-Quartett bei den Jazzfreunden

Die deutsch-argentinische Vokalistin Sabeth Pérez lebt seit 2018 zwischen New York und Deutschland. Am Freitag, 28. April, tritt sie um 20.30 Uhr in den Van Heys Studios auf dem Meyerhof, Uedemerstraße 15, in Kleve auf. In Köln und Weimar studierte sie Jazzgesang. Ihre musikalische Karriere führte sie stets zu großen Ensembles wie der WDR Bigband, der Bigband des Hessischen Rundfunks, dem Cologne Contemporary Jazz Orchestra, dem EOS Kammerorchester und dem BuJazzO. Sie verfolgte ihren Weg durch die deutsche Hochschullandschaft bis an die Manhattan School of Music (Theo Bleckmann, Jean Baylor & Jo Lawry), wo sie als Stipendiatin 2020 ihren Masterstudiengang beschloss.