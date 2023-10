Rund um Halloween in Kalkar Schauriger Gruselspaß bei den Horror-Nights im Wunderland

Das Wunderland Kalkar präsentiert zu Halloween die erste Ausgabe seiner „Horror Nights Kalkar“ für mutige Besucher. Das Event findet auf dem Gelände des realen aber nie in Betrieb gegangenen Atomkraftwerks „Schneller Brüter“ statt. „Das Gelände des Wunderlands Kalkar bietet eine tolle Kulisse für die Veranstaltungen, und wir haben es gerne für dieses Event zur Verfügung gestellt“, sagte Carolin Semelka, zuständig für Presse -und Öffentlichkeitsarbeit, im Rahmen der ersten Aufführung der Horrornächte. Organisiert werden die Veranstaltungen von der niederländischen DeFabrique Holding und Mitarbeitern des Wunderlands. So trafen sich gegen 18 Uhr viele niederländische Besucher sowie andere Gäste aus nah und fern am Eingang, um die erste gruselige Aufführung mitzuerleben. Angelockt durch die schön schaurige und teils mystische Musik, die man aus den gängigen Horrorfilmen kennt, versammelten sich die Gäste zunächst in der Lounge Bar.