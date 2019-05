Maifest in Kalkar : Maifest auf dem Marktplatz

Schönes und Leckeres für den Garten: einer der wichtigsten Bestandteile des Maifests. Doch auch darüber hinaus gab es einen bunten Mix. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar In Kalkar fand zum nun 30. Mal das Fest „Kalkar in Blüte“ statt. Besucher aus ganz Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden reisten an, um eine bunte Vielfalt an Angeboten zu erleben.

Einen besseren Ablauf der Jubiläumsveranstaltung beim Maifest „Kalkar in Blüte“ hätten sich die Veranstalter wohl kaum wünschen können. Bei bestem Wetter fanden zahllose Besucher den Weg zum Kalkarer Markt, um sich dort von rund 100 verschiedenen Ständen begeistern zu lassen. Die Besucher, so ließen die Nummernschilder der Autos erkennen, hatten dabei teilweise eine weite Anreise hinter sich gebracht. So hatten die verschiedenen Händler und Gärtner interessierte Personen aus dem Ruhrgebiet, Düsseldorf oder den benachbarten Niederlanden zu Gast.

Davon angetan zeigten sich auch Renate Höfkens und Hedi Heck vom Handelsnetzwerk „Fair-Rhein“: „Unser Stand ist hier schon seit langen Jahren vertreten. Wir sind auch in diesem Jahr begeistert von den Angeboten, die es hier gibt. Die Vielfalt, Gemeinnützigkeit und der faire Handel stehen im Vordergrund“, so Höfkens. „Die Veranstaltung wird sehr gut angenommen und das Wetter spielt natürlich mit“, freute sich auch Heck. Die beiden gehören zu einer Vielzahl an Ehrenamtlern, die das Netzwerk unterstützen. „Fair-Rhein“ setzt sich am Niederrhein für Nachhaltigkeit bei Anbau und Produktion auf der ganzen Welt ein.

INFO „Kalkar in Blüte“ seit mehr als 30 Jahren Historie Seit inzwischen 30 Jahren findet das beliebte Maifest auf dem Kalkarer Markt mit rund 100 Ständen statt. Angebote Von einer über Stände für den Garten geprägten Veranstaltung hat sich das Event zu einem bunten Mix aus Angeboten für Kinder, für den Garten und Handwerkliches entwickelt.

Eine ähnliche Ansicht vertritt auch Wilhelm Hawerkamp, 1. Vorsitzender des „Freundeskreis humanitäre Hilfe in Ghana“. Der ehemalige Lehrer initiierte das Projekt vor inzwischen zwanzig Jahren und setzt sich gemeinsam mit vielen ehrenamtlich Tätigen für Bildungsarbeit in Ghana ein und informiert regelmäßig. Aus den Spendenmitteln des Kranenburger Freundeskreises und der Zusammenarbeit mit einem ghanaischen Team entstand seitdem der „Wilhelm Educational Complex“, in dem heute mehr als 300 Kinder die Möglichkeit zu Bildung und Erziehung haben. Für ihn zeichnet „Kalkar in Blüte“ die „einmalige Atmosphäre und die hervorragende Lage auf dem Marktplatz“ aus: „Zudem haben wir hier ein sehr interessiertes Publikum“, so Hawerkamp. Er bietet mit seinem Team ein buntes Sortiment aus handwerklich verarbeiteten Sachen an.

Einen Aktions- und Informationsstand stellte auch der „Bund für Umwelt und Naturschutz“. „Wir bieten hier unterschiedlichste Aktionen insbesondere für Kinder und Jugendliche an, bei denen diese auch handgemachte Bienen aus Stoff erspielen können“, sagt Ludger Wittenhorst. In den Fokus rücken die Vertreter des Vereins aber auch eine Unterschriftenliste, mit der ein „Aktionsplan Insektenschutz“ seitens der Bundesregierung umgesetzt werden soll. „Wir haben schon mehr als 200 Unterschriften gesammelt“, erklärt Gerd Gromann.

Auch darüber hinaus wurde den Besuchern ein buntes Rahmenprogramm geboten. Neben kulinarischen Spezialitäten vom Niederrhein gab es für Kinder ein Karussell und eine Schiffsschaukel. Zudem kamen auch die Freunde der Musik nicht zu kurz: Nach Auftritten des Kalkarer Musikvereins und des Hönnepeler Tambourcorps spielten die Big Band der Kreismusikschule und der MGV aus Niedermörmter. Begleitet wurde das Ganze von den Turnmädchen des TV Kalkar.