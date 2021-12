Gelbe Tonnen ersetzen gelbe Säcke in Kleve

Kleve Lange hatte man in Kleve an den gelben Säcken festgehalten. Doch seit Anfang 2021 gibt es auch gelbe Tonnen in der Kreisstadt. Zwar verzögerte sich die Auslieferung der großen Tonnen durch den Wintereinbruch – und dann gab es auch noch Anfangsschwierigkeiten mit verzogenen Deckeln. Inzwischen ist die Tonne, die es in Kleve nur in einer Größe oder als Groß-Container gibt, Routine. Wer nachweislich keinen Platz für das große gelbe Teil hat, kann den Müll der Umverpackung auch weiter in Säcken entsorgen.