Politik im Kreis Kleve : Rudolf Kliver kritisiert CDU-Kreisvorsitzenden

Kreis Kleve Das CDU-Urgestein aus Kleve (82) ist enttäuscht von Günther Bergmanns Leistung für den Kreis.

Kliver bezieht sich damit auf die Berichterstattung in den vergangenen Wochen und Monaten. Seiner Meinung nach sei viel geschehen. Vertreter der Kreis-CDU lieferten sich ein öffentliches Kräftemessen mit Manfred Palmen und der Flughafen Weeze hat jüngst seinen Geschäftsführer verloren. „Und was hat Günther Bergmann gemacht?“, fragt Kliver. Die Antwort liefert er gleich hinterher: „Nichts.“ Seiner Meinung nach hänge Politik stark von Personen ab. „Günther Bergmann hat als Kreis-Vorsitzender bislang zu wenig getan. Der Kreis verkümmert.“ Hintergrund: Günther Bergmann ist seit 1990 Mitglied des CDU-Kreisvorstandes. Seit 2009 ist er Kreisvorsitzender der Christdemokraten, seit 2012 ist er zudem Mitglied des Landtages. Rudolf Kliver saß 26 Jahre lang für die Klever CDU im Rat, 20 Jahre davon als Fraktionsvorsitzender. 1989 zog er seinen politischen Schlussstrich. Zuvor hatte er den Klever Ring auf den Weg gebracht.

Gerade in Sachen Infrastruktur und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) habe der Kreis Kleve massiven Nachholbedarf. Kliver listet Beispiele auf: „Wir brauchen eine Schienen-Direktverbindung vom Düsseldorfer Flughafen zum Airport in Weeze, auch der Zugang zum Klever Bahnhof ist verbesserungswürdig. Für solche Projekte brauchen wir Politiker, die an den entscheidenden Stellen Druck machen und auch nicht nachlassen. Politiker, die aus Überzeugung handeln und nicht für das Ergebnis der nächsten Wahl.“ Seiner Meinung nach habe es diese Politiker durchaus schon gegeben. Wilhelm Pieper (CDU) zum Beispiel, der sich für den Bau der Emmericher Rheinbrücke eingesetzt hat. Oder Paul K. Friedhof (FDP), der maßgeblich an der Gründung der Hochschule Rhein-Waal in Kleve mitgewirkt hat. Als drittes nennt Kliver Rudolf Kersting (CDU), der sich als Kreisdirektor beziehungsweise Landrat des Kreises Kleve für den Airport Weeze stark gemacht hat. „Danach ist im Kreis Kleve nicht mehr viel passiert“, sagt Kliver. Er vermisst Politiker, die sich auch heute für schwierige und unbequeme Themen konsequent einsetzen.