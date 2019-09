Kleve-Materborn : Lukas Kepser singt beim Herbstfest

Kleve Der Wohnpark Materborn lädt für Sonntag zu einem bunten Unterhaltungsprogramm ein.

(RP) Der Wohnpark Materborn steht am Sonntag, 29. September, ab 12 Uhr, ganz im Zeichen eines Herbstfestes: „Mit einem bunten Unterhaltungsprogramm, herbstlicher Dekoration und vielen Köstlichkeiten laden wir zum Fest in unserem Wohnpark Materborn ein“, kündigt Hermann Emmers als Geschäftsführer der Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen Kleve an. Die Premiere im vergangenen Jahr hatte großen Anklang gefunden, so dass es nun eine zweite Auflage gibt. Nach der Begrüßung der Gäste um 12 Uhr beginnt ein buntes Bühnenprogramm im Innenhof des Wohnparks. Programmpunkte sind der Auftritt von Sänger Lukas Kepser, bekannt aus der RTL-Serie „Deutschland sucht den Superstar“, der Klever Freundschaftskreis Mifgash, der als kleines Orchester mit exotischen Instrumenten begeistern wird, ist ebenso dabei, wie die Freizeitgruppe Sonnenschein aus dem Wohnhaus Materborn (Tanzeinlage). Die Brisk Boots präsentieren einen Western Line Dance. Mit einem Stand im Wohnpark ist das Ferienlager Fürstenberg (Verpflegung) dabei, ebenso das Floranta’s mit Blumen aus Haus Freudenberg, der Freundeskreis Humanitäre Hilfe in Ghana und Indien, Angelika Look mit einem Honigstand, die DOMUS gGmbH mit den DOMUS DOUBLE WOOD–Außenmöbeln und das Vivo-Reisebüro der Lebenshilfe Kleverland. Darüber hinaus gibt es eine Cafeteria mit Köstlichkeiten zur Kuchenzeit. Gegen 18 Uhr ist das Ende.