„Verstärkter Zulauf in Kliniken“ RS-Virus bei Kindern im Kreis Kleve – das rät das Gesundheitsamt Eltern

Wie von unserer Redaktion bereits berichtet, sind im Kreis Kleve zurzeit vermehrt Kinder betroffen. Nun gibt auch die Abteilung Gesundheitsangelegenheiten des Kreises Kleve einige Hinweise. Da nach dem Infektionsschutzgesetz für den Nachweis des Virus keine Meldepflicht besteht, können keine genauen Zahlen ermittelt werden. Die Kinderkliniken am St.-Clemens-Hospital Geldern sowie am St.-Antonius-Hospital Kleve melden jedoch einen verstärkten Zulauf an Kindern, die aufgrund einer Erkrankung mit dem RS-Virus stationär aufgenommen werden müssen.