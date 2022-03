Telefon-Aktion am Donnerstag : Was tun, wenn die Gelenke schmerzen?

Kreis Kleve Millionen Menschen in Deutschland sind von Arthrose und schmerzenden Gelenken betroffen. In einer Telefon-Aktion von Katholischem Karl-Leisner-Klinikum und Rheinischer Post beantworten zwei Fachleute heute die Fragen der Leser.

Wer an Arthrose leidet, weiß: Jede kleine Bewegung kann eine große Qual sein. Was für die meisten Menschen ganz alltägliche Tätigkeiten sind, scheinen dann kaum zu bewältigen zu sein: Spaziergänge, Fahrradtouren oder Gartenarbeit. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, eine Arthrose zu behandeln oder – im besten Fall – gar nicht erst entstehen zu lassen. Oft ist der Gelenkverschleiß allerdings altersbedingt. Auch Fehlstellungen wie X- oder O-Beine, ein Unfall, Vererbung oder Überlastung können die Erkrankung begünstigen.

Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Standorten im St.-Antonius-Hospital Kleve und Marienhospital Kevelaer ist als zertifiziertes Endoprothetikzentrum auf den Gelenkersatz für Hüfte und Knie spezialisiert. Chefarzt Sebastian Gehrmann und der leitende Oberarzt Thomas Bertrams beantworten nun in einer gemeinsamen Aktion von der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft und Rheinischer Post die Fragen der Leser. Rufen Sie dafür am Donnerstag, 3. März, zwischen 17 und 18 Uhr in unserer Redaktion an (weitere Details im Infokasten), die beiden Spezialisten nehmen sich Zeit und beantworten Ihre Fragen.