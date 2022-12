RP-Aktion Ehrenamtliche starten fit ins neue Jahr

Vor allem beim Cooper-Test auf dem Sportplatz von Siegfried Materborn überzeugten die Ehrenamtlichen. Bei dem Test handelt es sich um einen Lauf mit einer Dauer von zwölf Minuten, bei dem die in dieser Zeit maximal zurückgelegte Distanz ermittelt wird. „Ich hatte mir vorgenommen, mindestens zehn Prozent mehr Strecke zurückzulegen als noch vor sechs Wochen. Das ist mir gelungen“, sagt Jürgen Buil, Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr in Kleve. Eine Runde schaffte er nun mehr, das sind 200 Meter. „Ich bin positiv überrascht, was man in der Kürze der Zeit schaffen kann. Ausdauer und Kraft wurden ganz klar ausgebaut. Ich fühle mich auch im Alltag besser“, sagt er.