Neues Männchen eingezogen Gibt es bald Panda-Nachwuchs im Klever Tiergarten?

Mehrere Monate lebte die Rote Pandadame Kamala allein in ihrer neuen Anlage im Tiergarten Kleve. „Rote Pandas sind von Natur aus Einzelgänger, sodass dies kein großes Problem für sie darstellte“, sagt Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Allerdings gelten Rote Pandas in der Wildbahn auch als „stark gefährdet“, sodass wir uns gerne im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms, kurz EEP, um ein neues, passendes Männchen bemüht haben.“ Ein Koordinator habe nämlich die Daten zu allen Roten Pandas, die aktuell in Europa leben. „Und konnte uns so Männchen Janak empfehlen, welcher genetisch betrachtet besonders gut zu Kamala passt“, sagt Polotzek.