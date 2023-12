Glühwein für den guten Zweck Rotary-Stand in Kleve gegen Kinderlähmung

(RP) Nach dem Homerun machen die Klever Rotarier auf den Kampf gegen Kinderlähmung aufmerksam – und zwar am 8. und 9. Dezember in der Klever Innenstadt. In der Fußgängerzone, Nähe Elsa-Brunnen, verkaufen sie Waffeln und Glühwein für die weltweite Ausrottung der viralen Krankheit. Noch vor einem Jahr traten Fälle im US-Bundesstaat New York auf. Auch in London wurden 2022 Polio-Viren im Abwasser nachgewiesen. „Dabei galt das Vereinigte Königreich seit fast 40 Jahren als poliofrei“, sagt Martin Beeker. Der Klever Hausarzt und Rotarier macht sich nicht nur deshalb für die weltweite Immunisierung stark: „Für die Ausrottung der viralen Erkrankung, die überwiegend Kinder, aber auch Erwachsene betreffen kann, braucht es hohe Impfquoten. Gerade in der heutigen Zeit, in der sich eine gewisse Impfmüdigkeit abzeichnet.“