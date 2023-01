Rotary-Projekt vom Niederrhein Wie eine Ärztin aus Kranenburg indonesischen Kindern das Leben retten will

„Die primäre Nebenniereninsuffizienz ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, bei der die Patienten unbehandelt an einem Mangel an Cortisol, dem wichtigsten Stresshormon, sowie einem Mangel an dem lebenswichtigen Salzhormon sterben“, erklärt Hedi Claahsen. Behandelt werden die Patienten mit cortisolhaltigen Medikamenten. Vor 50 Jahren sei CAH auch in Europa eine schwere Krankheit mit einer hohen Sterblichkeitsrate gewesen. Heutzutage erreichten Patienten in den Industrieländern das Erwachsenenalter ohne ernsthafte Komplikationen, und die Lebensqualität sei Dank der Verfügbarkeit von Medikamenten, Diagnostik und Aufklärungsprogrammen gut.