Spenden für den guten Zweck Diese Organisationen können sich über 55.000 Euro freuen

Hilfe für die Ukraine Der Club hat 5000 Euro für den Erwerb von zwei Generatoren zur Verfügung gestellt. Die Action Medeor wurde mit 6000 Euro unterstützt. Mit dem Geld werden Medikamente und medizinische Geräte an eine Kinderklinik in der Ukraine geliefert. Aber auch im Kleverland wurden Aktivitäten für Ukraine-Flüchtlinge unterstützt. So erhielt der Förderverein Montessorischule Kleve 1200 Euro für Lehr- und Unterrichtsmaterial für ukrainische Kinder. Der Verein DJK Kleve erhielt für den Erwerb von Trikots und Schuhen für ihre Ringergruppe mit Flüchtlingskindern 1500 Euro.



Opferschutz 3000 Euro wurden an den Weißen Ring überwiesen. 1635 Euro gingen an den Verein FASD Deutschland.